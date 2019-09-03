Son Dakika Haberleri: Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı
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Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı

5 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırına yakın Akdoğan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Ali Sarıdağ (15), yerde bulduğu cisimle oynadı.

Cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Sarıdağ, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Gaziantep'e sevk edilen çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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