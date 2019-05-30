Son Dakika Haberleri: Bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti
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Bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti

27 dakika önce

Kilis'te iftar sonrası gezintiye çıkan Barış Dağ, mesirelikte bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti.

Bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti, System.String[]
Kilis'te iftar sonrası gezintiye çıkan Barış Dağ, mesirelikte bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dağ'ın arkadaşlarıyla gezintiye çıktığı sırada mesirelikte bulduğu cüzdanı jandarmaya teslim ederek örnek davranış sergilediği ifade edildi.
Ramazan ayı nedeniyle jandarma motosikletli asayiş timlerinin bölgede devriyelerini sıklaştırdığı aktarılan açıklamada, "Barış Dağ isimli kişi, ekiplere bir cüzdan teslim etmiş, yapılan araştırmalar sonucu içerisinde ehliyet, kimlik belgesi ve bin 100 lira para olan cüzdanın Gökhan Calban'a ait olduğu anlaşılmış ve gerekli işlemlerin ardından cüzdan ve içerisindekiler sahibine iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:38 Kaynak: AA
Jandarma, Kilis, Güncel
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