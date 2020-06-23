Bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, yolda kadın cüzdanı bulan Uygar Kır, durumu polise bildirdi. Cüzdanın içinde otobüs bileti bulan ekipler, sahibinin Kardelen S. olduğunu belirledi.

Mithapataşa Mahallesi'nde bulunan Verem Savaş Dispanseri önünde kadın cüzdan bulan Uygar Kır, durumu polise bildirdi. Cüzdanı inceleyen ekipler, içindeki otobüs biletinden yola çıkarak Kardelen S.'ye ulaştı. Rahat bir nefes alan Kardelen S., polis merkezinden cüzdanını teslim alacağını söyledi. Cüzdanı polise teslim eden Uygar Kır, "Cüzdanı verem savaş önünde buldum. Ardından vatandaşlık görevini yapmak üzere durumu polise bildirdim" dedi.