Bulduğu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Siirt Devlet Hastanesinde çalışan Tan Oğuz, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Siirt Devlet Hastanesinde çalışan Tan Oğuz, bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.



Oğuz, oğlunun tedavisi için hastaneye gelen bir kadının unuttuğu cüzdanı açmadan Yeni Mahalle Polis Merkezine götürdü.



Yapılan incelemede cüzdanı kaybeden kadının eşi Rıdvan Pelen'e ulaşıldı. Polis merkezine gelen Pelen, içerisinde 2 bin 395 lira bulunan cüzdanı teslim aldı.



Pelen, Oğuz'a teşekkür etti.

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