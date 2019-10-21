Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, içinde para, kredi kartları, bazı resim ve evrakların olduğu cüzdanı bulan kişi, mahalle muhtarlığından öğrendiği telefon numarasından ulaşarak cüzdanı sahibine teslim etti.

Murat Hüdavendigar Caddesi'nde yürürken cüzdan bulan Hilmi Gündoğan, çevre esnafından sahibini öğrenemeyince muhtarlığa gitti.

Cüzdanın sahibi Gülsüm Bese'nin ev adresi ve cep telefonu numarasını öğrenen Gündoğan, Bese ile buluşarak içinde bin 76 lira para, kredi kartları, fotoğraflar ve evrakların olduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Cüzdanı kısa sürede sahibini bularak ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gündoğan, herkesin bu tür konularda aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

Cüzdanın sahibi Bese de kaybettiği cüzdanının kendisine ulaştırılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bese, cüzdanı teslim ettiği için Gündoğan'a teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun." dedi.