Son Dakika Haberleri: Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti
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Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti, System.String[]
Suzan Şahin, Kütahya, Gediz, Güncel
Kütahya'nın Gediz ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

İlçenin Uluoymak Caddesinde bulunan işyerinin önüne düşen ebabil kuşunu fark eden Suzan Şahin kuşu alarak Gediz Belediyesi veterinerine götürdü. Burada Veteriner teknikeri Süleyman Yurdakul tarafından tedavisi yapılan Ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Gediz Şefliğine teslim edildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kuş, bakımın ardından doğaya salınacak. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
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