Bulduğu ebabil kuşunu yetkililere teslim etti
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
'nın Gediz
ilçesinde sıcak havalar nedeniyle halsiz düşen ebabil kuşu, Suzan Şahin
isimli vatandaşın duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.
İlçenin Uluoymak Caddesinde bulunan işyerinin önüne düşen ebabil kuşunu fark eden Suzan Şahin kuşu alarak Gediz Belediyesi
veterinerine götürdü. Burada Veteriner teknikeri Süleyman Yurdakul tarafından tedavisi yapılan Ebabil kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Gediz Şefliğine teslim edildi. Herhangi bir yarası bulunmayan kuş, bakımın ardından doğaya salınacak. - KÜTAHYA
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