Bulduğu İstiklal Madalyası'nın sahibini arıyor
1 saat önce
BURSA'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
BURSA'nın İznik
İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), iş yerinin önünde İstiklal Madalyası buldu. Genç
kadın madalyanın sahibi olan gaziyi arıyor.
İznik İlçesi, Maltepe
Caddesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz (25), 20 gün önce iş yerinin önünde bir İstiklal Madalyası buldu. Çevredeki iş yerlerine soran, sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, sahibine dair hiçbir ize ulaşamadı.
Madalyanın sahibini her yerde arayan çini sanatçısı Minel Yılmaz, "Madalyayı dükkanın önünde park halindeki aracın önünde buldum. 3 haftadır saklıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İnternet üzerinden araştırdım, çok önemli bir madalya, İstiklal Madalyası olduğunu öğrendim. Sahibinin bir an önce gelip almasını istiyorum" dedi.
- İznik
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