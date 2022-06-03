Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı

03.06.2022 15:37
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.B. isimli şahıs kendisine ait kredi kartının kullanılarak alışveriş yapıldığını söyleyerek Akşehir Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine yaptığı araştırma ve kamera incelemesinde farklı birkaç yerden alışveriş yapan şahsın yabancı uyruklu M.M.E. olduğunu tespit etti. Adresi tespit edilemeyen şüpheli şahsı yakalamak için araştırmasını genişleten Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği düşünülen perşembe pazarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Perşembe pazarında yapılan araştırma da M.M.E. pazardan çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinde kredi kartını bulduğunu ve alışveriş yaptığını söylediği öğrenildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan M.M.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

alışveriş, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

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