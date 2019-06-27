Son Dakika Haberleri: Bulduğu madalyanın sahibini arıyor (2)
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Bulduğu madalyanın sahibini arıyor (2)

1 saat önce

SAHİBİ BULUNDUBursa'nın İznik ilçesinde çini sanatçısı Minel Yılmaz'ın 20 gün önce dükkanının önünde bulduğu madalyanın sahibi ortaya çıktı.

Bulduğu madalyanın sahibini arıyor (2), System.String[]

SAHİBİ BULUNDU
Bursa'nın İznik ilçesinde çini sanatçısı Minel Yılmaz'ın 20 gün önce dükkanının önünde bulduğu madalyanın sahibi ortaya çıktı. Olayı, internet haber sitelerinden öğrenen İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yöneticileri, yaptıkları araştırmada madalyanın Gazi Halil Çetin'e ait olduğunu belirledi. Eroğlu, madalyayı Minel Yılmaz'dan teslim aldı.
ONUR MADALYASI ÇIKTI
İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu, "Minel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hayatta olan üyemiz Halil Çetin'e ait olan Genelkurmay'ın onur madalyasıdır bu. Daha evvel de böyle bir madalyamız kayboldu ve geri gelmedi. Bunun sarı olması nedeniyle altın değerinde olduğunu sanıyorlar ve bulanlar geri getirmiyor" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Bursa, Halil Çetin, İznik, Güncel
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