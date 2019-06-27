Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde, bir vatandaş, yolda bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti.
Çini sanatçısı Minel Yılmaz (24), yaklaşık üç hafta önce park edilmiş bir aracın altında bir madalya buldu. Yılmaz'ın bulduğu madalya bugün İznik Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu
tarafından teslim alındı. Eroğlu, madalyanın Genelkurmay onur madalyası olduğunu Kıbrıs
gazisi Halil Çetin
'e verildiğini söyledi. Başkan Eroğlu, "Genç
kardeşimize teşekkür ediyorum. 1.5 yıl öncede Elbeyli
köyünde aynı madalyadan kaybolmuştu. Geri gelmemişti. Çetin kardeşimizin kaybolan madalyası geri geldiği için mutluyuz" dedi.