Son Dakika Haberleri: Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti
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Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti

1 saat önce

Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim ettiBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir vatandaş, yolda bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti.

Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, bir vatandaş, yolda bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti.
Çini sanatçısı Minel Yılmaz (24), yaklaşık üç hafta önce park edilmiş bir aracın altında bir madalya buldu. Yılmaz'ın bulduğu madalya bugün İznik Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu tarafından teslim alındı. Eroğlu, madalyanın Genelkurmay onur madalyası olduğunu Kıbrıs gazisi Halil Çetin'e verildiğini söyledi. Başkan Eroğlu, "Genç kardeşimize teşekkür ediyorum. 1.5 yıl öncede Elbeyli köyünde aynı madalyadan kaybolmuştu. Geri gelmemişti. Çetin kardeşimizin kaybolan madalyası geri geldiği için mutluyuz" dedi.
Bulduğu madalyayı Muharip Gaziler Derneği'ne teslim etti
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
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