Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

6 saat önce

Amasya'da temizlik görevlisi Murat Gökçe, Yeşilırmak kenarında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırarak, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı, System.String[]

Amasya'da temizlik görevlisi Murat Gökçe, Yeşilırmak kenarında bulduğu, içinde para ve değerli eşyalar olan kadın çantasını zabıta aracılığı ile sahibine ulaştırarak, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.


Amasya'da belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Gökçe, Yeşilırmak kenarında bulunan oturma alanlarında temizlik yaptığı sırada kadın çantası buldu. Çantanın içini kontrol eden Gökçe, yüklü miktarda para ve değerli eşyaların olduğunu gördü. Gökçe, sahibini bulamadığı çantayı Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta, paranın sahibini araştırarak çantanın Arife Öz'e ait olduğunu belirledi.


Haber verilmesi üzerine belediyeye gelen Öz'e çantası teslim edildi. Bulduğu çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Murat Gökçe, "Çalışma alanımda görev yaparken, bir çanta buldum. İçerisine baktığımda kredi kartları vardı. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Ben de belediyeye getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.


Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Arife Öz ise, "Yeşilırmak kıyısında dolaşırken yorulduğum için oturdum. 15 dakika sonra çantayı unuttuğumu fark ettim. Geri dönüp baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra zabıtadan aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi, Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zabıta Müdürlüğüne gelerek çantayı ve parayı teslim aldık" diye konuştu. - AMASYA

Zabıta, Amasya, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
20:36 Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:36 Kastamonu'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:35 Yılbaşı öncesi asayiş uygulaması - Son Dakika
20:35 Beykoz'da binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
20:34 Taksim yılbaşı için ışıl ışıl - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika
20:04 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 20:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]