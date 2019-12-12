Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

6 saat önce

Niğde'de içerisinde bir miktar para olan cüzdan bulan 75 yaşındaki emekli Hüzeyin Zavarcı, cüzdanı sahibine teslim etti.

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı, System.String[]

Niğde'de içerisinde bir miktar para olan cüzdan bulan 75 yaşındaki emekli Hüzeyin Zavarcı, cüzdanı sahibine teslim etti.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zavarcı, Selçuk Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yolun kenarında içinde bir miktar para olan cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibinin Suriyeli olduğunu anlayan Zavarcı, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitti.

İl Göç İdaresi Müdürü Volkan Tütüncü, cüzdanın sahibi 16 yaşındaki Suriyeli Abdulkadir Alkror ile Zavarcı'yı burada buluşturdu.

Zavarcı, "Suriyeliler bizim Müslüman kardeşlerimiz, bizler de Müslümanız. Bu hayatta kimsenin hakkına tenezzül etmemek gerekir çünkü İslamiyet bunu gerektirir." dedi.

Cüzdanını teslim alan Alkror, Hüseyin Zavarcı'nın elini öperek, "Türkler bize her zaman yardımcı oldu. Biz Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Cüzdanımı ve içindeki parayı kaybedince çok üzülmüştüm ancak Hüseyin amca cüzdanımı verince çok mutlu oldum, kendisine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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