Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

6 saat önce

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Biray Temel, görevi sırasında bulduğu içinde 930 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Bulduğu para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı, System.String[]

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Biray Temel, görevi sırasında bulduğu içinde 930 lira bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Biray Temel, Behçet Uz Parkı'ndaki görevi sırasında bir bank yakınında cüzdan buldu.

Mesai bitimine kadar cüzdanın sahibini bekleyen Temel, daha sonra durumu amirlerine bildirdi.

İçinde 930 lira nakit para bulunan cüzdanın sahibine, kimlik ve iletişim bilgileri sayesinde ulaşıldı.

Parkın yer aldığı Çankaya Mahallesi'ndeki Çankaya taksi durağında görevli 71 yaşındaki Turhan İstifçi'ye ait olduğu tespit edilen cüzdan, Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binasında sahibine teslim edildi.

Cüzdanına kavuşan Turhan İstifçi, "İnsanlık ölmemiş. Cüzdanı bulamayınca ne yapacağımı şaşırmıştım. Sonra beni aradılar ve cüzdanımın Konak Belediyesinde olduğunu söylediler. Dünyalar benim oldu. Sonuçta bu devirde 930 lira az para değil. Cüzdanı bulan Biray Temel'e teşekkür ederim. İnsanlık ölmemiş." ifadelerini kullandı.

Biray Temel ise insanlık görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parklarda çalışıyoruz ve her gün birçok insan bu parklara geliyor. Bizim görevimiz parkların temizliğini, düzenini sağlamak olduğu kadar vatandaşların burada kendilerini güvende hissetmeleri. Cüzdanı bulunca başka bir şey düşünmek insanlığa sığmazdı. Önce sahibi gelir mi diye bekledim. Gelmeyince de cüzdanı müdürlüğe teslim ederek durum hakkında bilgi verdim. Ben sadece görevimi yaptım."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:16 Kaynak: AA

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