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Bulduğu parayı polise teslim etti

6 saat önce

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

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AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yolda yürürken bir deste para bulan işçi emeklisi, bunu polise teslim etti.

Ambarlı Mahallesi'nde aile hekiminden dönen 65 yaşındaki Nusret Acaralp, kaldırımda bir deste para buldu. İşçi emeklisi Acaralp,  bir süre paranın sahibini araştırdı ancak, bulamadı. Çevredekilere bir miktar para bulduğunu, sahibi çıkarsa yanına gelmesini söyleyen Nusret Acaralp, soluğu bu sabah Avcılar Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği'nde  aldı. Bulduğu parayı polis merkezi amirine teslim eden Acaralp, "Köşede çıkmaz sokakta bulduğum paranın mutlaka ihtiyacı olan birisinin olduğunu düşündüm. Umarım en kısa sürede bulur, sahibine teslim ederim. Benim maaşımın çok üstünde bir rakam. Bir an önce sahibinin bulunması beni rahatlatacaktır" dedi.


Nusret Gökçe, Avcılar, Polis, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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