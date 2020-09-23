Bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Bulduğu parayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta bir parkomat görevlisi yere bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta bir parkomat görevlisi yere bulduğu 685 lirayı sahibine teslim etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette parkomat görevlisi Kurtuluş Kamaş, çalıştığı görev bölgesinde yerde 685 lira buldu. Paranın sahibini bulamayan Kamaş, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Çevrede çalışma başlatan zabıta ekipleri paranın sahibi Gülperi Bucak'ı tespit ederek ulaştı. Parkomat görevlisi Kamaş, zabıta ekiplerinin eşliğinde parayı sahibine teslim etti. (İHA)

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