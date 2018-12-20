Son Dakika Haberleri: Bulduğu Parayı Sahibine Ulaştırdı

Bulduğu Parayı Sahibine Ulaştırdı

12 saat önce

Şanlıurfa'da, DSİ 152'nci Şube Müdürlüğünde çalışan işçi İsmail Zengiciler, yolda bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.

Bulduğu Parayı Sahibine Ulaştırdı, System.String[]
Şanlıurfa'da, DSİ 152'nci Şube Müdürlüğünde çalışan işçi İsmail Zengiciler, yolda bulduğu 8 bin 500 lirayı sahibine ulaştırdı.

Viranşehir ilçesindeki bir düğünden dönen Zengiciler, yolda gördüğü poşetin içinde para olduğunu fark etti. İçinden 8 bin 500 lira çıkan poşette bulduğu defterdeki telefon numarasını arayan İsmail Zengiciler, paranın sahibinin Fehmi Kahraman olduğunu öğrendi.

Zengiciler, Kahraman'ın DSİ Şube Müdürlüğüne gönderdiği kişiye parayı teslim etti.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirten İsmail Zengiciler, paranın sahibine ulaşabilmekten mutluluk duyduğunu da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:05 Kaynak: AA

Viranşehir, İşçi, Şanlıurfa, Güncel
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