Son Dakika Haberleri: Bulduğu Patlamamış Top Mermilerini Evine Götürdü

Bulduğu Patlamamış Top Mermilerini Evine Götürdü

3 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi tarafından patlamamış iki top mermisi bulundu.

Bulduğu Patlamamış Top Mermilerini Evine Götürdü, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi tarafından patlamamış iki top mermisi bulundu.

Amatör balık avcısı Mehmet Taraz, Çamlık mevkisinde avlandığı sırada sahile yakın noktada iki cisim bulunduğunu fark etti.

Cisimlerin top mermisi olduğunu anlayan amatör balıkçı, bunları alarak evine gitti.

Taraz'ın durumu polise bildirmesi üzerine eve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha ekipleri geldi.

Ekipler, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermilerini alarak imha işlemi için güvenli bölgeye götürdü.

Taraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tutarken bulduğu mermileri kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine götürdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Çamlık, Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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