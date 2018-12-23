Bulduğu Patlamamış Top Mermilerini Evine Götürdü - Çanakkale

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde sahilde balık avlayan kişi tarafından patlamamış iki top mermisi bulundu.
Amatör balık avcısı Mehmet Taraz, Çamlık
mevkisinde avlandığı sırada sahile yakın noktada iki cisim bulunduğunu fark etti.
Cisimlerin top mermisi olduğunu anlayan amatör balıkçı, bunları alarak evine gitti.
Taraz'ın durumu polise bildirmesi üzerine eve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha ekipleri geldi.
Ekipler, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermilerini alarak imha işlemi için güvenli bölgeye götürdü.
Taraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tutarken bulduğu mermileri kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine götürdüğünü söyledi.