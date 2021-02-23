Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu

23.02.2021 21:42

Son dakika haberler: Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu Konya'da apartmanda bulduğu tüfeği birine göstermek isteyen 16 yaşındaki çocuk bir kişiyi yanlışlıkla vurarak yaraladı.

Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu

KONYA - Konya'da apartmanda bulduğu tüfeği birine göstermek isteyen 16 yaşındaki çocuk bir kişiyi yanlışlıkla vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı apartmanın kapı girişinde pompalı tüfek bulan A.Ö. binanın altında bulunan çiğ köftecideki A.A.'nın yanına giderek bulduğu tüfeği göstermek istedi. A.Ö., elindeki silahı oynarken, tüfek ateş alarak A.A.'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Ersalan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.'nın kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu
Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu

Pompalı Tüfek, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bulduğu tüfeği göstermek isteyen 16 yaşındaki genç yanlışlıkla birini vurdu - Son Dakika


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