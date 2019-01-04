Bulduğu Yaralı Şahini Hayvan Hastanesi'ne Götürdü
47 dakika önce
Afyonkarahisar'da bir hayvansever, yaralı halde bulduğu yaralı şahini tedavi için hayvan hastanesine götürdü.
Afyonkarahisar
'da bir hayvansever, yaralı halde bulduğu yaralı şahini tedavi için hayvan hastanesine götürdü.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesinde ticaretle uğraşan Veli Kaplan
, Türkmen Tepesi mevkisinde yaralı şahini fark ederek Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan, elektrik çarpması ve kanatlarının altında saçmalar tespit edilen yaralı şahinin biran önce sağlığına kavuşturularak bulunduğu yere bırakılacağı belirtildi.
Yaralı şahini bularak tedavi edilmesini sağlayan Veli Kaplan ise, "Türkmen Tepesi diye adlandırılan mevkiden geçerken yerde kanatlarını çırpan şahini fark ettim. Hemen aracımı durdurarak şahini yakaladım ve hayvan hastanesine götürdüm. Veteriner hekimler elektrik çarpması sonucu bu halde olduğunu ve kanatlarında da saçmalar olduğunu söyledi. Tedavisi şuan sürüyor ve inşallah sağlığına kavuşunca tekrar alıp doğal haline bırakacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
Eşi ve Çocuklarıyla Hastanede Kalan Başhekim, Görevden Alındı
Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz