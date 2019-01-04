Son Dakika Haberleri: Bulduğu Yaralı Şahini Hayvan Hastanesi'ne Götürdü

Bulduğu Yaralı Şahini Hayvan Hastanesi'ne Götürdü

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir hayvansever, yaralı halde bulduğu yaralı şahini tedavi için hayvan hastanesine götürdü.

Bulduğu Yaralı Şahini Hayvan Hastanesi'ne Götürdü, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir hayvansever, yaralı halde bulduğu yaralı şahini tedavi için hayvan hastanesine götürdü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde ticaretle uğraşan Veli Kaplan, Türkmen Tepesi mevkisinde yaralı şahini fark ederek Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan, elektrik çarpması ve kanatlarının altında saçmalar tespit edilen yaralı şahinin biran önce sağlığına kavuşturularak bulunduğu yere bırakılacağı belirtildi.

Yaralı şahini bularak tedavi edilmesini sağlayan Veli Kaplan ise, "Türkmen Tepesi diye adlandırılan mevkiden geçerken yerde kanatlarını çırpan şahini fark ettim. Hemen aracımı durdurarak şahini yakaladım ve hayvan hastanesine götürdüm. Veteriner hekimler elektrik çarpması sonucu bu halde olduğunu ve kanatlarında da saçmalar olduğunu söyledi. Tedavisi şuan sürüyor ve inşallah sağlığına kavuşunca tekrar alıp doğal haline bırakacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Veli Kaplan, Afyonkarahisar, Güncel
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