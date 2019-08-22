Son Dakika Haberleri: Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor
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Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor

1 saat önce

Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyorAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.

Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.

Her saat başı 3 yavruya 3 ayrı tabakta süt veren hayvansever Bedrettin Oral, kirpileri büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakacağını belirtti.

Kirpilere baktığı o anlar amatör kameraya yansıdı.

Amasya, Dereli, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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