Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor
1 saat önce
Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyorAMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
Bulduğu yavru kirpilere baba şefkatiyle bakıyor
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyünde yaşayan hayvansever vatandaş, köyde anneleri ölen yavru kirpilere baba şevketiyle bakıyor.
Her saat başı 3 yavruya 3 ayrı tabakta süt veren hayvansever Bedrettin Oral, kirpileri büyüdükten sonra doğal ortamlarına bırakacağını belirtti.
Kirpilere baktığı o anlar amatör kameraya yansıdı.
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