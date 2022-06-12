Bulduğum Gezegenlerde Yaşam Yok, Gitmedim Ama Biliyorum" - Son Dakika
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Bulduğum Gezegenlerde Yaşam Yok, Gitmedim Ama Biliyorum"

12.06.2022 20:12
Bulduğum Gezegenlerde Yaşam Yok, Gitmedim Ama Biliyorum"

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu:

GAZ GEZEGENLER...

"Kepler 451-c ve d… Gaz gezegenler olduğu için yaşam yoktur. Yaşamın var olması çok zor bir konu…"

Bulduğum Gezegenlerde Yaşam Yok, Gitmedim Ama Biliyorum
Ekrem Murat Esmer.

"Dünya'daki yaşamı görüp bir gezegende Dünya gibi ortam olmalı diye düşünüyoruz. Karasal bir gezegen olmalı."

"Bir Güneş gibi yıldız olmalı ve bir Dünya olmalı. Su tamam ama bir de ışık olmalı. O ışık da Güneş'ten geliyor."

"Kepler 451'de yaşam yok, gitmedim ama biliyorum. Dünya'da yaşam varsa, başka yerde olması lazım. Olma ihtimalini olmamayla karşılaştırınca yüksek derim."

YARIN: Güneş Sistemi'nde 9'uncu gezegen var mı?

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Ankara Üniversitesi, Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bulduğum Gezegenlerde Yaşam Yok, Gitmedim Ama Biliyorum' - Son Dakika

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