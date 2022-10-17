BULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SİLAHLA YARALANDI, 'KENDİMİ VURDUM' DEDİ - Son Dakika
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BULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SİLAHLA YARALANDI, 'KENDİMİ VURDUM' DEDİ

17.10.2022 09:36

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Onur Duğan (36), iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol ettiği sırada çıkan kurşunla yaralandı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Onur Duğan (36), iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol ettiği sırada çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duğan, Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum dedi.

Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi 2'nci Beyaz Sokak'ta meydana geldi. Onur Duğan, iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol etmek istedi. Bu sırada silahtan çıkan kurşun Duğan'ın kasığına isabet etti. Kanlar için kalan Duğan, çöplerin arasına devrildi. Durumu fark eden hurdacı Serkan Tekdemir, polise haber verdi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duğan, ilk ifadesinde, Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum dedi. Duğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdacı Serkan Tekdemir ise, Onur Duğan bir anda geldi ve kendi kendisine ateş etti. Ben de yolun karşısına geçerek, yardım çağırdım. Ben ateş etmedim dedi. Serkan Tekdemir, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SİLAHLA YARALANDI, 'KENDİMİ VURDUM' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BULDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SİLAHLA YARALANDI, 'KENDİMİ VURDUM' DEDİ - Son Dakika
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