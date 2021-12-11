Bulduk baraj gölündeki balıklar telef oldu - Son Dakika

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu.

Bu balıklar suyun üzeri ve kıyıları kapladı..

efekt 03.37 vallahi..-03.39 ..ölümleri.

Bölge halkının ara sıra balık tutmaya gittiği barajdaki ölümlere, Bolu'nun Gerede ilçesindeki deri ve boya fabrikalarından gelen kimyasal atık ve ve oksijen yetersizliğinin neden olduğu

düşünülüyor.

efekt 02.51 haftalardır..-03.08

03.21 bu barajı..-03.23 ..kaybetmeyelim.

04.34 yazık..-04.38 ..yok abi.

Yaklaşık bir haftadır devam eden irili ufaklı balık ölümlerinde

suyun üzeri ve kıyıları bu balıklarla doldu.

efekt 03.58 biz..-04.09 ..taraf ölü.

Yaşanan çevre katliamı sonrası Karabük ve Bolu'daki

çevre-şehircilik müdürlüğü ekipleri seferber oldu, numuneler aldı.

efekt 03.47 eskiden..-03.51 ..gibiydi.

Bu arada 2019 yılında yaşanan toplu balık ölümleri sonrası Gerede'de yer alan fabrikalara 360 bin TL ceza kesilmişti.