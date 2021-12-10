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Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu - Son Dakika

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu

10.12.2021 16:21

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölü'nde irili ufaklı binlerce balık telef oldu.

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Bulduk Barajı Gölü'nde irili ufaklı binlerce balık telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulduk Köyü'ne yakın barajda görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Vatandaşların da ara sıra balık tutmaya geldiği barajda Bolu'nun Gerede ilçesindeki deri ve boya fabrikalarından kimyasal atık ve oksijen yetersizliğinden dolayı bir haftadır irili ufaklı binlerce balık telef oldu. Adeta suyun üzeri ve kıyıları binlerce balık ölüleri ile dolarken, yaşanan çevre katliamı sonrası Karabük ve Bolu Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri numuneler aldı.

Bulduk Köyü İmamı Ali Rıza Öztürk, " Haftalardır burada Gerede'deki fabrikaların zehirli atıklarından dolayı bu hayvanlar maalesef telef oldu. Muhtarımız sağ olsun gerekli yerlere dilekçelerini verdi. Biz devlet büyük büyüklerimizden buna bir önlem alınsın. Bu durum 2 senedir böyle. Cezalarda sanırım caydırıcı olmuyor galiba. Barajında kapakları kapanınca durum çok kötü" dedi.

Ali Akça, eksiden köyden geçen suyun bile içildiğini söyleyerek, balık ölümlerinin son 2-3 yıldır tekrarlandığını dile getirdi.

Köy ihtiyar heyeti üyesi Ali Osman Yeşiltaş ise, " kokudan dahi duramadıklarını ve buna bir çare bulunmasını isteyerek, " Geçen sene buradaki balıkların tamamı telef oldu. Son üredirler, şimdi yine binlercesi yine telef oldu. Her taraf balık ölüsü ile dolduk. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Devletimizden buna bir çare bulsun. Biz binlerce balık ölüsünü görünce içimiz acıdı. Bu sudan bizim hayvanlarımızda su içiyor. Onlarda telef oluyor" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Diğer yandan 2019 yılında yaşanan toplu balık ölümleri sonrası Gerede'de yer alan fabrikalara 360 bin TL ceza kesilmişti.

Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu
Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu
Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu
Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu

Eskipazar, Karabük, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulduk Barajı Gölü'nde binlerce balık telef oldu - Son Dakika


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