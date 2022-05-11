Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı

11.05.2022 15:33
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı

TOKAT'ta buldukları cismi ateş yakarak patlatan 4 çocuk yaralandı.

TOKAT'ta buldukları cismi ateş yakarak patlatan 4 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken, polis patlamanın olduğu alanda inceleme başlattı. 

Olay, saat 13.30 sıralarında Ali Paşa Mahallesi üzerindeki Tokat Belediye binasının arkasında bulunan boş arsada yaşandı. Mahallede oturan Hamza İlbey Tekçe (7), Tarık Kipel (8), Osman Gazi Utuş (9) ve Ensar Utuş (9) dün akşam saatlerinde Ali Paşa Camisi bahçesinde bir cisim buldu. 4 arkadaşın bugün boş arsada kağıt ve odunla yakmaya çalıştığı cisim patladı. Patlama sonucu 4 çocuk yaralandı. Patlama sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İlbey Tekçe ve Tarık Kipel Tokat Devlet Hastanesine, Osman Gazi Utuş ve Ensar Utuş ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tarık Kipel'in gözünden, başından ve ayağından ağır yaralandığı, diğer 3 çocuğun ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yara aldığı bildirildi. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı.

Yaralılardan İlbey Tekçe'nin amcası Oğuzhan Tekçe, "Benim ofisim yakındı mahalleye. Koşarak gittim. Çocuklar kan revan içindeydi. Ellerinde bir şey patlamış ama ne patladığını tam olarak bilmiyoruz. Bomba gibi bir şey, diyorlar duyanlar. Sesi falan çok yüksek çıkmış. Çocuklar bir yerden bulmuş. Ali Paşa Camisi'nin oradan aldık diyorlar çocuklar ama böyle şeylerin ortalık yerde olması ne kadar doğru onu sorgulamak lazım. Bunlar çocuk neticede bulduğu şeyi patlatır, oynar. Bunu oraya kim koydu? Hangi yetkili koydu? Niye saklamıyorlar bunları. Bu işlerin üstüne düşmek lazım. Çocuğun biri biraz ağır, diğerleri çok şükür iyi" dedi.Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Halil İbrahim Akdoğan "Şüpheli bir yabancı cisim patlama sonucu yaralanan 4 çocuğumuz getirildi. İkisinin durumu stabildi. Üniversiteye sevk ettik. Şu an 2 yaralımız var hastanemizde. Bunların da birisinin genel durumu iyi. Diğerinin de yüzünde yanıkları mevcut. Tedavisi devam ediyor" diye konuştu. 

 

 


Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
Buldukları cismi patlatan 4 çocuk yaralandı
YORUMLAR
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'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR' 'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR' Engelliler farkındalık için yürüdü Engelliler farkındalık için yürüdü

Osman Gazi, Patlama, Tokat, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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