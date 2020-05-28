Buldukları kurt yavrusunu süt ve yoğurtla beslediler - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, bitkin halde bulunan kurt yavrusu köylüler tarafından süt ve yoğurt verilerek beslendi. Kurt yavrusu, kendine geldikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde, tarlada traktörle çift süren muhtar Mahsum Kavak, bitkin halde olan kurt yavrusunu fark etti. Traktörden inip başka kurt yavrusu var mı diye bölgeyi araştıran Kavak, 2 ölü kurt yavrusu daha gördü. Kavak, bunun üzerine kurt yavrusunu alarak evine götürdü. Süt ve yoğurt verilerek beslenen kurt yavrusu, kendine geldikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Kurt yavrusunun birden önüne çıktığını belirten Kavak, "Traktörle çift sürüyordum. Sürme esnasında birden önüme çıktı. Ezmemek için hemen durdum. Hayvanı alıp bir köşeye bıraktım ve başka yavru var mı etrafa baktım. 2 yavru daha gördüm ama onlar ölmüştü. Önüme çıkan kurt yavrusu da çok bitkin bir haldeydi. Nerdeyse ölecek gibi gözüküyordu. Bizler de onu alıp eve getirdik. Şu an süt ile besliyoruz ve biraz kendine geldi. Bu aşamadan sonra ya doğaya bırakacağız ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edeceğiz" dedi.

'SÜT VE YOĞURT VERİYORUZ'

Kurt yavrusunu süt ve yoğurtla beslediklerini ifade eden Ramazan Gök ise, "Evde bir haftadır besliyoruz. Daha küçük olduğu için süt ve yoğurt veriyoruz. Bunları yiyebiliyor. Şu anki aşamada besliyoruz" diye konuştu.