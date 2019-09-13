Son Dakika Haberleri: Buldukları parayı camiye bırakan çocuklar duygulandırdı
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Buldukları parayı camiye bırakan çocuklar duygulandırdı

2 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde, 4 çocuğun sokakta buldukları 100 lirayı bir camiye bırakması takdir topladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, 4 çocuğun sokakta buldukları 100 lirayı bir camiye bırakması takdir topladı.

İlçedeki Yeşilyurt Camisi'nde geçici olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Metin Yıldırım, akşam namazı için camiye geldiğinde yerde 100 lira olduğunu fark etti.

Paranın sahibini bulma umuduyla güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım, 4 çocuğun top oynarken buldukları parayı camiye bıraktıklarını gördü.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada davranışın kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Çocuklar caminin önünde top oynarken bulmuşlar parayı. Kimse olmayınca da kapıdan camimize bırakmışlar. Olayın görüntülerini sosyal medya hesabımda paylaştım. İnsanlar davranışı çok beğendi, ben de çok duygulandım." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuklardan birinin, parayı camiye bırakırken halıya basmamamak için emeklediğini vurgulayan Yıldırım, çocukları ve ailelerini tebrik ettiğini söyledi.

Yıldırım, aynı zamanda çocuklarla bir araya gelmek istediğini de sözlerine ekledi.

Buldukları parayı camiye bırakan çocuklar duygulandırdı

Yeşilyurt, Anamur, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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