Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu

23.06.2022 16:52
Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu

Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu Samsun'da hurda toplayan 1'i kadın 4 kişi buldukları varillerin içindeki maddeyi dereye dökünce 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu.

Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da hurda toplayan 1'i kadın 4 kişi buldukları varillerin içindeki maddeyi dereye dökünce 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Tramvay İstasyonu karşısındaki dere kenarında dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. 'Ormanlık anana varillerden bilinmeyen bir atık madde döküldüğü' ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis, park halindeki araçta 20 adet varil bulunduğunu tespit etti. Olay yerinde bulunan İ.A.ile S.A.adlı kadın bahse konu varilleri Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir petrol şirketinin arka kısmında çöpe atılmış halde bulduklarını, varilleri boşalttıktan sonra hurda olarak değerlendireceklerini söyledi.

Polis varillerin bir kısmının ormanlık alana, bir kısmının da dereye boşaltıldığını tespit etti. Etrafa yayılan kokular yüzünden 4'ü polis ile olay yerinde bulunan şahıslarla birlikte 8 kişi dökülen maddeden etkilenerek hastanelik oldu. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan tespitlerde varillerde kimyasal madde etil, metil ve keton tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan 4'ü polis 8 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Tedavilerini ardından Tekkeköy polisi tarafından gözaltına alınan İ.A., T.İ., V.A. ile S.A. adlı kadın, "çevrenin kasten kirletilmesi ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buldukları varilleri dereye döktüler: 4'ü polis 8 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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