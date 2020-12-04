Bülent Albayrak: "Gruptan çıkmamız lazım" - Son Dakika

Bülent Albayrak: "Gruptan çıkmamız lazım"

04.12.2020 08:17
Bülent Albayrak:

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Villarreal'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz Tel Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz.

DG Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında Villarreal'e 1-0 yenildiği müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Biz Tel Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz. Onları orada yenmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buradaki iyi oynadığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk. Biz onları orada yenebilecek güçteyiz. Bu gruptan orada güzel bir galibiyet alıp çıkmamız lazım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında sahasında İspanya temsilcisi Villarreal'e 1-0 mağlup olan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Albayrak, Avrupa'nın üst düzey takımlarından biriyle oynadıklarını ifade eden Albayrak, "İnanılmaz mücadele ettik. Yediğimiz golün haricinde çok fazla pozisyon vermedik. Golden hemen önce Fayçal'ın bir pozisyonu var. İyi vurabilseydi belki biz öne geçecektik. O top döndü ve bize gol oldu. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunum. İnanılmaz mücadele ettiler ve bu takım 3 günde bir maç oynuyor. Aynı oyuncularla oynuyoruz, sürekli 90 dakika gerçekten oyuncular gidemiyor ama bu oyuncuların bu fedakarca mücadelesi gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Bu maçın sonucu şöyle önemli. Maccabi takımı puan kaybettikten sonra biz yensek orada beraberlik olacaktı. Biz berabere kalsak da sonuçta değişen bir şey yoktu. Sonuçta ülke puanı kaybı var burada. Biz Tel Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz. Onları orada yenmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buradaki iyi oynadığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk. Biz onları orada yenebilecek güçteyiz. Bu gruptan orada güzel bir galibiyet alıp çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"ÜLKE PUANINA KATKIDA BULUNAMADIK BU ÜZÜYOR BİZİ"

Türkiye'de korona virüsten en çok etkilenen takımın Sivasspor olduğunu dile getiren Bülent Albayrak, "Bir hususu dile getirmek istiyorum. Hastalık nedeniyle, sakatlık nedeniyle, Covid nedeniyle, bunu dile getirdiğimizde yapılan eleştiriler var. Sürekli şikayet ediyoruz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bugün 15 kişiyle sahaya çıktık. 15. oyuncumuz kaleciydi. Ağlama ya da şikayet anlamında olan bir şey değil. Biz sene başında güzel ve geniş bir kadro kurduk. Avrupa ve Türkiye Ligi'nde oynayabilecek bir kadro kurduk. Sonuçta bütün bunları hesaplayarak girdik lige. Biz Covid-19'u hesaplayamadık. Türkiye'de en fazla darbeyi bize vurdu. 2-3 arkadaşımız sadece 2 antrenmanla sahaya çıktı. Bu çok kolay bir şey değil. 75-80 dakika sahada inanılmaz mücadele etmek çok kolay değil. Bunlara rağmen arkadaşlarımı gerçekten yürekten kutluyorum. Sadece üzüntümüz mağlup olmak evimizde. Ülke puanına katkıda bulunamadık bu üzüyor bizi" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Bülent Albayrak: Gruptan çıkmamız lazım

Bülent Albayrak, Villarreal, Sivasspor, UEFA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bülent Albayrak: 'Gruptan çıkmamız lazım' - Son Dakika


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