Bülent Albayrak: "Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir" - Son Dakika

Bülent Albayrak: "Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

07.12.2020 22:56

- Bülent Albayrak, "Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir" Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

- Bülent Albayrak, " Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

TRABZON - Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor müsabakasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Albayrak, Trabzonspor'un ligin iyi takımlarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Abdullah hocanın gelmesinden sonra özellikle savunma anlamında doğru işler yaptılar. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Yorgunluk, eksikler, sakatlarımız vardı. Villarreal maçında da iyi mücadele etmiştik. Maçtan önce de söyledim, 'Bu maçta da yine iyi mücadele edeceğiz' demiştik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı yarıda. Trabzonspor'un oyuna baskıyla başlayacağını biliyorduk. Kontrollü başladık. Pas yaparak oyuna girmeye çalıştık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol pozisyonunda oyunun yönünü değiştirmek isterken araya giren oyuncu aldı kontra atakla golü kalemizde gördük. Topu kaybetmesek biz sayısal olarak fazlaydık, golü bulma olasılığımız yüksekti. Devre arası arkadaşlarla yaptığımız konuşmada iyi mücadele ettiğimizi, devam etmemiz gerektiğini ve golü bulacağımızı söyledik. Nihayetinde de bulduk. İkinci yarı Ekuban'ın kaleci üzerine vurduğu pozisyon dışında pozisyon vermedik. Deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan bir puan iyidir. Trabzonspor'a da başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Bülent Albayrak: Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir
Bülent Albayrak: Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir
Bülent Albayrak: Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir
Bülent Albayrak: Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir

Bülent Albayrak, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bülent Albayrak: 'Trabzonspor'a karşı deplasmanda alınan 1 puan iyidir' - Son Dakika Spor


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