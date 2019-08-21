Bülent Arınç: AKP'den ayrılıp yeni parti kuracaklar 'büyük hata' yapar
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak siyasi parti kurma niyetinde olanların büyük hata yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak siyasi parti kurma niyetinde olanların büyük hata yapacaklarını söyledi.
Bazı toplantılar ve ziyaretlere katılmak için Malatya'ya gelen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, partiden daha önceki dönemlerde istifa eden isimlerle ilgili olarak da "Partiden ayrılan Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gitti parti kurdu. Şu gitti, bu gitti, hiç birisine millet selam bile vermedi. Partilerini kapattılar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:15
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