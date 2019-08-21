Son Dakika Haberleri: Bülent Arınç: AKP'den ayrılıp yeni parti kuracaklar 'büyük hata' yapar
Son Dakika Dünya Haber

Bülent Arınç: AKP'den ayrılıp yeni parti kuracaklar 'büyük hata' yapar

30 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak siyasi parti kurma niyetinde olanların büyük hata yapacaklarını söyledi.

Bülent Arınç: AKP'den ayrılıp yeni parti kuracaklar 'büyük hata' yapar, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den ayrılarak siyasi parti kurma niyetinde olanların büyük hata yapacaklarını söyledi.


Bazı toplantılar ve ziyaretlere katılmak için Malatya'ya gelen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, partiden daha önceki dönemlerde istifa eden isimlerle ilgili olarak da "Partiden ayrılan Erkan Mumcu, İdris Naim Şahin, Abdüllatif Şener gitti parti kurdu. Şu gitti, bu gitti, hiç birisine millet selam bile vermedi. Partilerini kapattılar." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Yüksek İstişare Kurulu, Bülent Arınç, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi
Bülent Arınç'tan Davutoğlu ve Babacan'a yeni parti uyarısı: Millet onları affetmez Arınç'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve kurulması beklenen yeni parti ile ilgili açıklama Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 18:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Arınç: AKP'den ayrılıp yeni parti kuracaklar 'büyük hata' yapar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]