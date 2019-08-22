Son Dakika Haberleri: Bülent Arınç, Darende'de temaslarda bulundu
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Bülent Arınç, Darende'de temaslarda bulundu

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya'nın Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya'nın Darende ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Arınç, Darende ilçesinde ilk olarak Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfına gitti.

Burada Kaymakam Enver Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan ve Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş tarafından karşılanan Arınç, vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarından dolayı vakıf başkanını ve çalışanlarını kutlayan Arınç, daha önce de ziyaret ettiği vakfın örnek eserler kazandırdığını söyledi.

Ziyaret anısına Vakıf Başkanı Ateş, Arınç'a çeşitli hediyeler verdi.

Arınç, daha sonra "Somuncu Baba" olarak bilinen Şeyh Hamidi Veli ve Darendeli Mutasavvıf Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin külliyedeki türbelerini gezdi ve burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Arınç, programı kapsamında Tohma Kanyonu, Balıklı Kuyular, Çilehane ve Hamidiye Çarşısı'nı da gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:03 Kaynak: AA
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