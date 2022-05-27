Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum

27.05.2022 08:24

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır" açıklamasına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç cevap verdi. Arınç, "Bu değerlendirilecek bir şey değil. Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz salı günü partisinin grup toplantısında, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır" yaptığı NATO çıkışı ile gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU: GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Konuyla ilgili ilk açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda, "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz." dedi.

ARINÇ: DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL

Bir açıklama da eski TBMM Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulunan, AK Parti kurucularından Bülent Arınç'tan geldi. Arınç katıldığı programda Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak "Bu değerlendirilecek bir şey değil" yorumunda bulundu.

Arınç, "Beni mazur görün. Böyle yüksek siyasette benim aklım ermez. Yani şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunlar çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor. Türkiye'de hukuk kırık dökük de olsa vardır. Adalet, yıpranmış da olsa vardı. Taşradaki hakimlerin verdiği kararları en sonunda Ankara'da Yargıtay'da inceleyecek, hakimlerimiz de var. Başta yapılan yanlışları sonunda düzeltebilecek. Ama tabii geçen zaman itibarıyla telafi çok zor olan hukuk katliamlarını yaşadığımız Türkiye'de onlara güvenebilirsiniz. Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir." dedi.

YORUMLAR
500
Bahçeli'nin 'NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı' çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz Bahçeli'nin 'NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı' çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Devlet Bahçeli, Bülent Arınç, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin 'NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı' açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum - Son Dakika


Son Dakika
08:38 İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
08:24 Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum
08:21 2 çocuk babası adam, çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü
08:16 Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 08:48:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin "NATO'dan ayrılmak gündeme alınmalı" açıklamasına yanıt verdi: Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement