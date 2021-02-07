Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu - Son Dakika

Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

07.02.2021 21:34

Bülent Arınç'ın eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başındaki anmada yaptığı konuşmasında kullandığı ifadeler gündeme oturdu. Arınç, "Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı eski Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Necmettin Erbakan'ın arkadaşlarından ve eski devlet bakanlarından Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anmaya katıldı.

ARINÇ, ANMA KONUŞMASINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bülent Arınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Millî Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, eski bakanlarımızdan merhum Fehim Adak'ın ölüm yıl dönümünde Bağlum'da kabri başında toplanarak hatim duasına hep birlikte iştirak ettik. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devlet eski bakanı Dr. Sacit Günbey ve Millî Görüş camiasından dostlarımızın katıldığı hatim duası ve anma toplantısında bendeniz de bir konuşma yaptım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ DÜNÜN MAĞDURLARININ BUGÜN MAĞRUR OLMASI"

Arınç, Adak'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan anma konuşmasında ise "Bugün bizim en büyük sıkıntımız, maalesef dünün mağdurlarının, bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa, kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra müteahhit daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş bir topluluk var karşımızda. Ama yüz binlercesini toplasan içinden bir tane Fehim Adak çıkmaz" dedi.

ARINÇ, FATİH ERBAKAN'A "MUHTEREM GENEL BAŞKAN" DEDİ

Arınç konuşmasının sonunda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yönelik "Muhterem genel başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç'tan yeni eleştiri: Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu

CUMHURBAŞKANLIĞI YİK'TEN İSTİFA ETMİŞTİ

Geçen yılın kasım ayında katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen tepki üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmişti.

Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Refah Partisi, Bülent Arınç, Fehim Adak, Fatih, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu - Son Dakika


Son Dakika

Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor, kendisini savundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu
Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 18 yıl sonra yenmeyi başardı Manchester City, Liverpool'u deplasmanda 18 yıl sonra yenmeyi başardı         
21:23
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 6 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü         
19:58
ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı ABD-İran arasında karşılıklı restleşme! Biden, yaptırımları kaldırmayı tek şarta bağladı         
19:07
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı Koronadan hayatını kaybeden kişinin ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmasını istemeyen aile, hastaneyi birbirine kattı         
15:53
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor Göbeklitepe'de ortaya çıkan metal bloğun gizemi 3 gündür çözülemiyor         
13:51
40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor 40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor         
13:06
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu Eski Amerikan güreşi yıldızı Gabbi Tuft trans olduğunu duyurdu         
12:20
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 22:01:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei