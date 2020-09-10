Bülent Arınç ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bülent Arınç ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eşi ile başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, eşi ile başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı.
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