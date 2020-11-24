Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu - Son Dakika

Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç görevinden istifa ettiğini açıkladı. Arınç'ın istifasını normal şartlarda dün vereceği fakat Akdeniz'de hukuka aykırı bir şekilde Türk gemisinin aranması hadisesi yüzünden bir gün ertelediği öğrenildi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Arınç yaptığı açıklamada, "Benim konuşmamın, şahsılar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" demişti. ERDOĞAN VE ARINÇ ARASINDAKİ 25 DAKİKALIK TELEFON GÖRÜŞMESİ Yeniçağ'da yer alan habere göre; Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ve Arınç'ın bu görüşmede Erdoğan'a 4 kere istifa etmek istiyorum dediği öğrenildi. Arınç'ın 4 kez istifa etmek istiyorum demesi üzerine Erdoğan telefon konuşmasının sonunda istifayı kabul etti. Erdoğan ve Arınç'ın telefon konuşması "dava arkadaşlığımız devam etsin" diyerek sonlandı. ERDOĞAN'IN ÖNÜNE GETİRİLEN KAYITLAR Arınç, Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detaylardan birisi ise şu oldu. Erdoğan, Arınç'a şehit ailelerinden gelen tepkileri söyledi, bunun üzerine Arınç, "Sizin önünüze programın belli bölümleri getirilmiş, tamamını anlattığımda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Programda söylediklerim Yüksek İstişare Kurulu'nda söylediklerimin aynısı" dedi ve "zararım olacaksa istifa ederim" dediği iddia edildi. TÜRK GEMİSİNE BASKIN İSTİFAYI BİR GÜN GECİKTİRDİ Bülent Arınç ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bir araya gelmesi bekleniyordu. Fakat Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz arama yapılması Erdoğan'ın programının değişmesine neden oldu. Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın özel kalemiyle görüşen Arınç, "Akdeniz'de yaşanan hadiseden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın programı değişti, şu an kendisi yoğun" cevabı aldı. Bu cevap üzerine Arınç ve Erdoğan bugün telefonda 25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Arınç istifasını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca edinilen diğer bilgilere göre Arınç'ın AK Parti üyeliğinden istifa etmeyi düşünmediği ve parti üyeliğine devam edeceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU? Osman Kavala hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, "Ben iddianameyi okudum. Hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bunu dedim, cübbeyi bile giyesim gelmişti. Çıkması lazım" ifadelerini kullanmıştı. Arınç, Demirtaş içinse şu sözleri söylemişti: "Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi. Arınç ise Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında, "Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Arınç, bu açıklamasından bir gün sonra ise, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı da istifanın Erdoğan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

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