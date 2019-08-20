Bülent Arınç Kayseri'de
58 dakika önce
Bülent Arınç Kayseri'deKAYSERİ - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.
Bülent Arınç Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
'de
KAYSERİ - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi Bülent Arınç, Kayseri'ye geldi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Malatya
ziyareti öncesinde karayolu ile geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büykükkılıç'ı ziyaret etti. Arınç burada, 31 Mart seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
olarak seçilen Memduh Büyükkılıç
'a yaptığı tebrik ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Malatya'ya gidiyorum. Başkanımı nezaketen ziyaret ettim. Kendisine başarılar diledim. Başka bir konu yok. Teşekkür ederim" dedi.
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