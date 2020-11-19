Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri - Son Dakika

Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri

19.11.2020 22:25

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, konuk olduğu programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Korona döneminde Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye eden Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir" programında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

"DEVRAN'I BEN OKUDUM SİZ DE OKUYUN"

Koronavirüs salgını döneminde Demirtaş'ın Devran isimli kitabını okuduğunu söyleyen ve herkese okuması için tavsiye eden Arınç, konu hakkında yargıç ve mahkemeleri özgürlükçü düşünmeye çağırdı.

Arınç, "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum.Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama kürtler ve kürtlerin yaşadığı travmama üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de kürtlerdin. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.

"OSMAN KAVALA TAHLİYE EDİLMELİ"

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in, "Sizce ülkede özgürlük var mı?" sorusu üzerine Bülent Arınç, hukukta yapılan yanlışları sıralayarak bir an önce giderilmesi gereken aksaklıkları söyledi. Bu çözümsüzlüklerin başında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri
Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Bülent Arınç, Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri - Son Dakika


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