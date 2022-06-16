Bülent Arınç'tan eleştiri dolu sözler: Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmazlar, artık "kral çıplak" demenin vaktidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk Demokrasi Vakfı'nın Ankara'daki özel bir otelde bugün düzenlediği "Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden" toplantısına katıldı.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Toplantıyı, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticilerin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da izledi.

"ÖKSÜRMENİN, BAĞIRMANIN ZAMANIDIR"

Toplantıda bir konuşma yapan Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da ufak tefek bir şeyler konuşurlar. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi.

"GİTTİKLERİ YOLUN YOL OLMADIĞINI SÖYLÜYORUM"

Arınç, açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum."

KILIÇDAROĞLU, ARINÇ'A DESTEK VERDİ

Toplantıda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, konuşmasında Arınç'ın ifadelerine ilişkin "Güzel bir konuşma yaptı sayın Arınç. 'Keşke diğer partiler de gelse buraya' dedi. Doğru. Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım. 1970'lerde, 80'lerde siyasi partilerin genel başkanları otururlardı, televizyonlarda tartışırlardı. Bu dönemin bittiğini görüyoruz. Herkesin bir televizyonu var ve belli olaylar tartışılıyor. Toplumu ayrıştırdık. Tehlikeli bir mecraya doğru Türkiye gidiyor." dedi.