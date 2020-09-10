Bülent Arınç ve eşinin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün eşim ve benim korona virüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA