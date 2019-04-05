Son Dakika Haberleri: Bülent Beyin Hikayesi İskandinav Ülkelerinde

Bülent Beyin Hikayesi İskandinav Ülkelerinde

2 saat önce

Bülent Emrah Parlak'ın tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi', BKM Mutfak Organizasyon etkinlikleri çerçevesinde İskandinav Ülkeleri'nde turneye çıkıyor.

Bülent Beyin Hikayesi İskandinav Ülkelerinde, System.String[]

BKM Mutfak Organizasyon, Türkiye'de ve yurt dışındaki etkinliklere 'Bülent Beyin Hikayesi' ile devam ediyor.

Bülent Emrah Parlak'ın tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi'nin nisan ayındaki yurt dışı turnesi İskandinav Ülkeleri'ne gerçekleştirilecek. Organların her birinin insan haline dönüşüp dile gelmeleri halinde neler yaşanacağını komedi tarzında sahneleyen 'Bülent Beyin Hikayesi', 5 Nisan'da İsveç'in Göteborg, 6 Nisan'da Danimarka'nın Kopenhag ve 7 Nisan'da İsveç'in Stockholm şehirlerinde seyircilerin karşısına çıkacak.

Bülent Emrah Parlak'ın sine - tiyatro tekniğiyle tek kişilik oyun olarak sahnelenen, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı, Murat Eken'in yönettiği 'Bülent Beyin Hikayesi'nde

Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Melis Birkan, Necip Memili, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin birer organı, Bülent Emrah Parlak ise onları yöneten beyni canlandırıyor.

BKM Mutfak organizasyonu ile sahnelenen 'Bülent Beyin Hikayesi', aynı zamanda nisan ayı içinde Ankara, Sinop, Samsun ve İstanbul'da sahnelendikten sonra mayısta Berlin ile yurt dışı turnesine devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:31 Kaynak: Bültenler

İskandinav Ülkeleri, Beşiktaş Kültür Merkezi, Bülent Emrah Parlak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Binali Yıldırım'a Açıkça Soruldu: İstanbul'da Seçimler İptal Edilir mi? Son Dakika! Binali Yıldırım Son Rakamı Paylaştı: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Beyin Hikayesi İskandinav Ülkelerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]