Bülent Beyin Hikayesi İskandinav Ülkelerinde

BKM Mutfak Organizasyon, Türkiye'de ve yurt dışındaki etkinliklere 'Bülent Beyin Hikayesi' ile devam ediyor.

Bülent Emrah Parlak'ın tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi'nin nisan ayındaki yurt dışı turnesi İskandinav Ülkeleri'ne gerçekleştirilecek. Organların her birinin insan haline dönüşüp dile gelmeleri halinde neler yaşanacağını komedi tarzında sahneleyen 'Bülent Beyin Hikayesi', 5 Nisan'da İsveç'in Göteborg, 6 Nisan'da Danimarka'nın Kopenhag ve 7 Nisan'da İsveç'in Stockholm şehirlerinde seyircilerin karşısına çıkacak.

Bülent Emrah Parlak'ın sine - tiyatro tekniğiyle tek kişilik oyun olarak sahnelenen, Uğraş Güneş'in senaryosunu yazdığı, Murat Eken'in yönettiği 'Bülent Beyin Hikayesi'nde

Barış Arduç, Burcu Biricik, Erdem Baş, Ersin Korkut, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Melis Birkan, Necip Memili, Onur Buldu, Sarp Apak, Şahin Irmak ve Uğur Bilgin birer organı, Bülent Emrah Parlak ise onları yöneten beyni canlandırıyor.

BKM Mutfak organizasyonu ile sahnelenen 'Bülent Beyin Hikayesi', aynı zamanda nisan ayı içinde Ankara, Sinop, Samsun ve İstanbul'da sahnelendikten sonra mayısta Berlin ile yurt dışı turnesine devam edecek.