- Bülent Bölükbaşı: "Elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumdan çıkartacağız"

KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, "Elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumdan çıkartacağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden İ.M. Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı Bayrampaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İ.M. Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, takımın son durumu hakkında bilgiler vererek, "Biz burada görevimizin başındayız. Kayserispor bu zorluklardan geçmiş dönemde çıkmış bir takım. Bu zorluklar her kulübün başında var. Olan hayırlıdır diye düşünüyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Asıl olan kulüptür. Hayat devam ediyor. Bizde, oyuncularda buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu durumdan çıkartacağız. Futbolda bunlar olağan şeyler. Samet hocamız kıymetli bir hoca. Ligde birçok kulüpte çalışmış. Tercih yaptı, tercihine saygı duyuyoruz ama o artık geçmişte kaldı. İleriye bakmak lazım. Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlarda işlerini yapmak zorundalar. Bunun da bilincindeler. Ona göre hareket edecekler. Yönetimimizde yeni teknik direktörümüz için çalışıyor. Problemlerimiz var. Bizim kimseye 'Takımda güllük gülistanlık, her şey yolunda' gibi vaadimiz olmuyor. Yönetimimiz bu konuda iyi niyetle çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda düzelir. Bu sorunlar bir tek Kayserispor'un sorunları değil ama burada biraz fazla büyütülmüş. Bu da dışarıya böyle yansıtılmış ama yakın zamanda çözüleceğine inanıyorum. Yönetimin bu konuda ciddi sorunları var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayserispor'lu futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı.