Son Dakika Haberleri: Bülent Cevahir E.yeni Malatyaspor'da

Bülent Cevahir E.yeni Malatyaspor'da

1 saat önce

E.Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.

Bülent Cevahir E.yeni Malatyaspor'da, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta takımın en eskilerinden olan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Balıkesir Süper Lige çıktığı zaman Manisaspor'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur Yeni Malatyaspor anlaşma yaptı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Balıkesirspor, Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir, Spor
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