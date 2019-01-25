Bülent Cevahir E.yeni Malatyaspor'da
1 saat önce
E.Yeni Malatyaspor, Bülent Cevahir'i kadrosuna kattı.
E. Yeni Malatyaspor
, Bülent Cevahir
'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor
Baltok'ta takımın en eskilerinden olan Bülent Cevahir de takımdan ayrıldı. Balıkesir Süper Lige çıktığı zaman Manisaspor
'dan kadroya dahil edilen sol bek, takım kaptanlığına kadar yükselmişti. Balıkesirspor Baltok'tan ayrılan Cevahir ile Evkur
Yeni Malatyaspor anlaşma yaptı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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