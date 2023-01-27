Bülent Ecevit'e yazar kasa atan esnaf: "Yine olsa yine yaparım" - Son Dakika
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Bülent Ecevit'e yazar kasa atan esnaf: "Yine olsa yine yaparım"

27.01.2023 11:44

Bülent Ecevit'e yazar kasa atan esnaf: "Yine olsa yine yaparım" Ahmet Çakmak: "(Kasa fırlatmak) Benim için çok sıradan bir olay" "Kasayı fırlattım sonra eve gidip gardırobun tahtalarını yakmaya başladık" "(Troller) Bana büyük hakaretlerde bulunuyorlar"ANKARA 2001 yılında dönemin Başbakanı...

Bülent Ecevit'e yazar kasa atan esnaf: "Yine olsa yine yaparım"

Ahmet Çakmak: "(Kasa fırlatmak) Benim için çok sıradan bir olay"

"Kasayı fırlattım sonra eve gidip gardırobun tahtalarını yakmaya başladık"

"(Troller) Bana büyük hakaretlerde bulunuyorlar"

ANKARA 2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak ülke ekonomisini protesto eden Ahmet Çakmak, yaptığı eylemden dolayı pişman olmadığını yine olsa yine yapacağını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğu 2001 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatma eylemiyle gündeme oturan, o dönem 35 yaşında esnaf olan Ahmet Çakmak, yıllar sonra İHA'ya konuştu.

"Benim için çok sıradan bir olay"

Çakmak, 2001'de yaptığı eyleme ilişkin, haklı olduğunu, şu dönem içinde emekli olduğu için emeklilerin hakkını savunmaya çalıştığını vurgulayarak, "Benim için çok sıradan bir olay. İçine düştüğüm ruh halimi gösterebilmek için Başbakan Bülent Ecevit'e durumumu ilettim. Ben Ecevit'in şahsıyla ilgili o günden bugüne kadar hiç kötü bir laf etmedim. Yazar kasa atmadan önce Bülent Ecevit ya da herhangi bir yetkiliyle görüşme şansım olmadı. Yapacağım eylemden önce kendimi emniyet ekiplerine ihbar ettim ama ciddiye alınmadım. O zaman dükkanım batmıştı ve borçluydum. Bu beceriksizliğin sorumlusu ben değildim. Bu durumu sorumlulara iletme ihtiyacıyla onlara ulaşmak istedim ama hiç bir şekilde ulaşamadım. Birileri çıkıp sosyal medya üzerinden 'Yok bunu Milli İstihbarat teşkilatı yaptırdı. 'Yok bunu devlet yaptırdı, yok bunu AK Parti yaptırdı' gibi iddialar yazıldı. Sanki bu ülkede 20 yıl önce emniyet güçleri yoktu. Herkes eleştirisini hakarete varmadığı sürece yapabilir. Her türlü eleştiriyi duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kasayı fırlattım sonra eve gidip gardırobun tahtalarını yakmaya başladık"

2001 ile günümüz bugünü kıyaslayarak genel konjonktürü ele alan Çakmak, "Kasayı fırlattım sonra eve gidip gardırobun tahtalarını yakmaya başladık. Koltukları yaktık. Sobada yakabileceğimiz ne varsa evde onu yaktık. Bugün ekonomik kriz var diyorlar. Evet, bir sıkıntı olabilir. Son iki aydır ülkede bir düzelme var. Aldığımız maaşlar düzeldi. Marketler fiyatlarını sabitledi. Şu an ben gidişattan memnunum ama 2001 yılında ülkenin yüzde 40'ı gecekondularda yaşıyordu. Herkes soba kullanıyor, ekmek kuyruklarında bekliyordu. İnsanlar hastane kapılarında rehin kalıyordu" dedi.

"(Troller) Bana büyük hakaretlerde bulunuyorlar"

Sosyal medyadaki trol çetelerinden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in '8 bin kişilik trol ağını ortaya çıkardım' ifadelerine karşılık sosyal medya üzerindeki binlerce trol hesabı tespit ederek dava açtığını belirten Çakmak, "Ben 6 bin 150 kişiyi tespit ettim. Onlara CHP'li demiyorum ama ben onların CHP'ye oy veren insanlar olduğunu söylesem, bunları belgeleriyle Özel'e sunsam ne diyecekler. İnsanlar bir tarafı dinlediği zaman o tarafa yüzde yüz hak veriyor. Bir de karşı tarafı dinleyin. 6 bin 150 kişiyi mahkemeye verdim. Bana büyük hakaretlerde bulunuyorlar. Ölüm tehditleri alıyorum. Ben hiç bir yere çıkıp da 2 gün sonra ölürsem suçlusu şudur diyerek mektup bırakmadım" dedi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit, Ahmet Çakmak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bülent Ecevit'e yazar kasa atan esnaf: 'Yine olsa yine yaparım' - Son Dakika

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