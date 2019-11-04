Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak
7 saat önce
ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.
1987 yılında Demokratik Sol Partisi'nin (DSP) başına geçen, ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006 tarihinde hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Ecevit için yarın ölümünün 13'üncü yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Saat 11.00'de düzenlenecek törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.
CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen, 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, niye frene bassın Emine Bulut cinayetinde gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı: 'Canavarca his'ten söz edilemez Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü