Son Dakika Haberleri: Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak
Son Dakika Politika Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak

Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak

7 saat önce

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde anılacak, System.String[]

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde yarın Ankara'da mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

1987 yılında Demokratik Sol Partisi'nin (DSP) başına geçen, ondan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan Bülent Ecevit, 5 Kasım 2006 tarihinde hayatını kaybetti. Eski başbakanlardan Ecevit için yarın ölümünün 13'üncü yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Saat 11.00'de düzenlenecek törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile çok sayıda partilinin katılması bekleniyor.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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