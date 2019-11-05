Son Dakika Haberleri: Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

7 saat önce

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.


Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li kurmaylar ile Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve partililer katıldı. Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit ise anma törenine katılamadı. Burada bir konuşma yapan DSP Genel Başkanı Aksakal, "Bugün burada onun mücadelesine yoldaşlık yapmış, onun ilkelerini yaşama geçirmek için her türlü fedakarlığa göğüs geren yol arkadaşları toplanmış bulunuyoruz. Biz demokratik solcular olarak, seninle birlikte çıktığımız yolda senin ışığında, büyük önder Atatürk'ün izinde yılmadan, yorulmadan, inançla ve kararlılıkla yürüyeceğimize söz vermiştik. Bu sözümüzden kanımızın son damlasına, son nefesimize kadar dönmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.


Anma töreninin ardından ziyaretçiler Bülent Ecevit'in kabrine çiçek bıraktı. - ANKARA

Devlet Mezarlığı, Bülent Ecevit, Aksakal, Dsp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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