Son Dakika Haberleri: Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı
Son Dakika Genel Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

7 saat önce

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in törene katılmadığı görüldüANKARA - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in törene katılmadığı görüldü

ANKARA - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13'üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in anma törenin katılmadığı görüldü.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li kurmaylar ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve partililer katıldı. Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in anma törenine katılmadığı görüldü. Burada bir konuşma yapan DSP Genel Başkanı Aksal, "Bugün burada onun mücadelesine yoldaşlık yapmış, onun ilkelerini yaşama geçirmek için her türlü fedakarlığa göğüs geren yol arkadaşları toplanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından ziyaretçiler Bülent Ecevit'in kabrine çiçek bıraktı.

Bülent Ecevit vefatının 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Dsp, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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