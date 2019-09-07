Son Dakika Haberleri: Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek
Son Dakika Güncel Haber

Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek

59 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan fabrikasına 4. tesisinin açılışı için gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilçede kendi adına yaptıracağı okulun yapım protokolünü imzaladı.

Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan fabrikasına 4. tesisinin açılışı için gelen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ilçede kendi adına yaptıracağı okulun yapım protokolünü imzaladı.


4 Eylül Mahallesi'nde 4 bin 200 metrekarelik alana yapılması planlanan 24 derslikli tam donanımlı ilkokulun bir yıl içinde tamamlanıp eğitim öğretime açılması planlanıyor. Bu bağlamda hazırlanan protokol Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Vali Bilal Şentürk ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı arasında imzalanan yapım protokolü kapsamında önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.


İlçe eğitimine yapılan bu büyük destekten dolayı Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür eden Vali Bilal Şentürk, "Bozüyük ilçemize bağış olarak Eczacıbaşı Holding tarafından yapılacak tam donanımlı 24 derslikli okul için imzaları attık. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Bilecik için gerçekten güzel bir gün oldu" dedi. - BİLECİK

Eczacıbaşı Topluluğu, Bilecik, Bozüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon
Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz AK Parti Genel Sekreteri'nden Mansur Yavaş'a: Sana Ankara'yı dar ederiz 40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Eczacıbaşı'ndan, Bozüyük eğitimine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]