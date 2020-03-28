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Bülent Emrah Parlak ve kızı Lisa'nın görüntülerine büyük ilgi
7 saat önce
Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Bülent Emrah Parlak, kızıyla birlikte resimler çizip, oyunlar oynuyor.
Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Bülent Emrah Parlak, kızıyla birlikte resimler çizip, oyunlar oynuyor.
Kızı ile boyama yapan Parlak, kızı ağlayınca o anların görüntüsünü kaydetti. 'Neden ağlıyorsun kızım' diye soran ünlü oyuncuya Lisa 'twiti boyarken taşırdım, ondan ağlıyor' cevabını verdi. Baba kızın o anları büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:54
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