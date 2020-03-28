Bülent Emrah Parlak ve kızı Lisa'nın görüntülerine büyük ilgi

Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Bülent Emrah Parlak, kızıyla birlikte resimler çizip, oyunlar oynuyor.



Kızı ile boyama yapan Parlak, kızı ağlayınca o anların görüntüsünü kaydetti. 'Neden ağlıyorsun kızım' diye soran ünlü oyuncuya Lisa 'twiti boyarken taşırdım, ondan ağlıyor' cevabını verdi. Baba kızın o anları büyük ilgi gördü.